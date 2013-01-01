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0 800 301 220
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компанія: 21-50-13
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В Павлоград привезут мощи воинов Фивейского легиона
В среду, 22 февраля, в Павлоград прибудут великие христианские святыни – честные главы святых мучеников Виктора и Мариана, воинов Фивейского легиона (из Афонского подворья Киева).
Святыни прибыли в Днепропетровскую епархию 12 февраля и будут находиться здесь в течение двух недель. На протяжении этого периода их перевезут для поклонения поочередно в три кафедральных собора Днепропетровской епархии.
С 12 по 18 февраля мощи находятся в Свято-Троицком Кафедральном соборе г. Днепра. С 19 по 21 февраля они будут пребывать в Свято-Троицком Кафедральном соборе г. Новомосковска.
А в главный павлоградский храм святыни прибудут 22 февраля. Торжественная встреча состоится в 08.45 у центральных ворот Спасского собора. подробнее
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