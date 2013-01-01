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Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

В Павлоград привезут мощи воинов Фивейского легиона

В среду, 22 февраля, в Павлоград прибудут великие христианские святыни – честные главы святых мучеников Виктора и Мариана, воинов Фивейского легиона (из Афонского подворья Киева).



Святыни прибыли в Днепропетровскую епархию 12 февраля и будут находиться здесь в течение двух недель. На протяжении этого периода их перевезут для поклонения поочередно в три кафедральных собора Днепропетровской епархии.



С 12 по 18 февраля мощи находятся в Свято-Троицком Кафедральном соборе г. Днепра. С 19 по 21 февраля они будут пребывать в Свято-Троицком Кафедральном соборе г. Новомосковска.



А в главный павлоградский храм святыни прибудут 22 февраля. Торжественная встреча состоится в 08.45 у центральных ворот Спасского собора. В среду, 22 февраля, в Павлоград прибудут великие христианские святыни – честные главы святых мучеников Виктора и Мариана, воинов Фивейского легиона (из Афонского подворья Киева).Святыни прибыли в Днепропетровскую епархию 12 февраля и будут находиться здесь в течение двух недель. На протяжении этого периода их перевезут для поклонения поочередно в три кафедральных собора Днепропетровской епархии.С 12 по 18 февраля мощи находятся в Свято-Троицком Кафедральном соборе г. Днепра. С 19 по 21 февраля они будут пребывать в Свято-Троицком Кафедральном соборе г. Новомосковска.А в главный павлоградский храм святыни прибудут 22 февраля. Торжественная встреча состоится в 08.45 у центральных ворот Спасского собора. подробнее