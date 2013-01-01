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Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800
ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
Будьте уважними до свого здоров’я
15 лютого 2016 р. в актовій залі КЗ «Павлоградський пологовий будинок» ДОР» було проведено прес-конференцію в рамках тижневика з нагоди Всесвітнього дня боротьби проти раку. В заході взяли участь завідуюча амбулаторії №8 ЗПСМ КЗ «ЦПМСД м. Павлограда» ПМР» Гацько Юлія В’ячеславівна та лікар акушер-гінеколог КЗ «Павлоградський пологовий будинок» ДОР» Фролова Міра Борисівна.
Як повідомила Гацько Ю.В. у місті Павлограді в 2016 році на диспансерному обліку спостерігаються 2260 онкохворих (в 2015 р.- 2318), в тому числі дітей - 14 (у 2015 році - 12); підлітків - 3 (у 2015 році - 3). З них перебуває на обліку з моменту встановлення діагнозу 5 та більше років: дорослих - 1219; дітей - 3, підлітків - 3.
В 2016 р. було вперше виявлено 370 випадків онкозахворювань (у 2015 році - 372). Під час профогляду - 81 випадок (21,9%). У занедбаному стані було виявлено 73 (19,7%) онкохворих. Основною причиною цього є несвоєчасне звернення до лікарів та відсутність профоглядів. подробнее
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