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19 февраля - Государственный герб Украины

20 февраля - День Героев Небесной Сотни

20 февраля - День социальной справедливости

20-26 февраля - Масленица

21 февраля - Международный день родного языка

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28 февраля - Всемирный день редких заболеваний

28 февраля - День работников патрульно-постовой службы Украины Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

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15 лютого 2016 р. в актовій залі КЗ «Павлоградський пологовий будинок» ДОР» було проведено прес-конференцію в рамках тижневика з нагоди Всесвітнього дня боротьби проти раку. В заході взяли участь завідуюча амбулаторії №8 ЗПСМ КЗ «ЦПМСД м. Павлограда» ПМР» Гацько Юлія В’ячеславівна та лікар акушер-гінеколог КЗ «Павлоградський пологовий будинок» ДОР» Фролова Міра Борисівна.



Як повідомила Гацько Ю.В. у місті Павлограді в 2016 році на диспансерному обліку спостерігаються 2260 онкохворих (в 2015 р.- 2318), в тому числі дітей - 14 (у 2015 році - 12); підлітків - 3 (у 2015 році - 3). З них перебуває на обліку з моменту встановлення діагнозу 5 та більше років: дорослих - 1219; дітей - 3, підлітків - 3.



В 2016 р. було вперше виявлено 370 випадків онкозахворювань (у 2015 році - 372). Під час профогляду - 81 випадок (21,9%). У занедбаному стані було виявлено 73 (19,7%) онкохворих. Основною причиною цього є несвоєчасне звернення до лікарів та відсутність профоглядів. 15 лютого 2016 р. в актовій залі КЗ «Павлоградський пологовий будинок» ДОР» було проведено прес-конференцію в рамках тижневика з нагоди Всесвітнього дня боротьби проти раку. В заході взяли участь завідуюча амбулаторії №8 ЗПСМ КЗ «ЦПМСД м. Павлограда» ПМР» Гацько Юлія В’ячеславівна та лікар акушер-гінеколог КЗ «Павлоградський пологовий будинок» ДОР» Фролова Міра Борисівна.Як повідомила Гацько Ю.В. у місті Павлограді в 2016 році на диспансерному обліку спостерігаються 2260 онкохворих (в 2015 р.- 2318), в тому числі дітей - 14 (у 2015 році - 12); підлітків - 3 (у 2015 році - 3). З них перебуває на обліку з моменту встановлення діагнозу 5 та більше років: дорослих - 1219; дітей - 3, підлітків - 3.В 2016 р. було вперше виявлено 370 випадків онкозахворювань (у 2015 році - 372). Під час профогляду - 81 випадок (21,9%). У занедбаному стані було виявлено 73 (19,7%) онкохворих. Основною причиною цього є несвоєчасне звернення до лікарів та відсутність профоглядів. подробнее