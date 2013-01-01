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Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

В Павлоград прибыла самая крупная в Украине частица Креста Господнего

15 февраля, в праздник Сретения Господнего, в павлоградский Кафедральный собор прибыла особо почитаемая святыня: частица древа Животворящего Креста Господнего - того самого, на котором два тысячелетия назад принял крестную смерть Иисус Христос.



Торжественная встреча святыни состоялась в 09.40 в главном храме Павлоградского благочиния – Спасо-Нерукотворного Образа Кафедральном соборе. После окончания праздничного богослужения к центральным воротам храма вышли священнослужители и многочисленные прихожане.



Приняв ковчег со святыней, батюшки благоговейно занесли его в храм и поставили у центрального аналоя. Желающие приложиться к святыне едва помещались в соборе. С молитвенными просьбами люди по очереди прикладывались к святыне. 15 февраля, в праздник Сретения Господнего, в павлоградский Кафедральный собор прибыла особо почитаемая святыня: частица древа Животворящего Креста Господнего - того самого, на котором два тысячелетия назад принял крестную смерть Иисус Христос.Торжественная встреча святыни состоялась в 09.40 в главном храме Павлоградского благочиния – Спасо-Нерукотворного Образа Кафедральном соборе. После окончания праздничного богослужения к центральным воротам храма вышли священнослужители и многочисленные прихожане.Приняв ковчег со святыней, батюшки благоговейно занесли его в храм и поставили у центрального аналоя. Желающие приложиться к святыне едва помещались в соборе. С молитвенными просьбами люди по очереди прикладывались к святыне. подробнее