Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2016 17 февраля - День спонтанного проявления доброты

19 февраля - Государственный герб Украины

20 февраля - День Героев Небесной Сотни

20 февраля - День социальной справедливости

20-26 февраля - Масленица

21 февраля - Международный день родного языка

22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений

26 февраля - Прощеное воскресенье

27 февраля - Начало Великого поста

27 февраля - Международный день полярного медведя

28 февраля - Всемирный день редких заболеваний

28 февраля - День работников патрульно-постовой службы Украины Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

До уваги майбутніх пенсіонерів!

Людина, яка стоїть на порозі пенсійного віку, повинна замислитися над питанням своєчасного призначення своєї пенсії. Адже буває, що звернувшись до органів Пенсійного фонду, у майбутнього пенсіонера не вистачає необхідних документів, на збір яких потрібно використати багато часу, що збільшує строки призначення пенсійних виплат. Саме для того, аби уникнути прикрих несподіванок, громадянам необхідно звертатись до органів Пенсійного фонду за місцем проживання для завчасного опрацювання наданих документів для призначення пенсії.



Спеціалісти органу Пенсійного фонду проаналізують надані документи та, у разі необхідності, направлять додаткові запити до установ, де набував стаж працівник та попередять їх про необхідність попередньої перевірки. Необхідно пам’ятати, що при невідповідності будь-яких літер в прізвищі, імені та по-батькові, а також дати народження в трудовій книжці, дипломі, військовому квитку, паспорті, необхідне підтвердження приналежності вищезгаданих документів. В документах не допускаються виправлення чи дописки іншим чорнилом. Людина, яка стоїть на порозі пенсійного віку, повинна замислитися над питанням своєчасного призначення своєї пенсії. Адже буває, що звернувшись до органів Пенсійного фонду, у майбутнього пенсіонера не вистачає необхідних документів, на збір яких потрібно використати багато часу, що збільшує строки призначення пенсійних виплат. Саме для того, аби уникнути прикрих несподіванок, громадянам необхідно звертатись до органів Пенсійного фонду за місцем проживання для завчасного опрацювання наданих документів для призначення пенсії.Спеціалісти органу Пенсійного фонду проаналізують надані документи та, у разі необхідності, направлять додаткові запити до установ, де набував стаж працівник та попередять їх про необхідність попередньої перевірки. Необхідно пам’ятати, що при невідповідності будь-яких літер в прізвищі, імені та по-батькові, а також дати народження в трудовій книжці, дипломі, військовому квитку, паспорті, необхідне підтвердження приналежності вищезгаданих документів. В документах не допускаються виправлення чи дописки іншим чорнилом. подробнее