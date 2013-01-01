Реклама
Курсы валют
Праздники Украины 2016
17 февраля - День спонтанного проявления доброты
19 февраля - Государственный герб Украины
20 февраля - День Героев Небесной Сотни
20 февраля - День социальной справедливости
20-26 февраля - Масленица
21 февраля - Международный день родного языка
22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений
26 февраля - Прощеное воскресенье
27 февраля - Начало Великого поста
27 февраля - Международный день полярного медведя
28 февраля - Всемирный день редких заболеваний
28 февраля - День работников патрульно-постовой службы Украины
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800
ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
В м. Павлоград відбулися змагання з військово-прикладних видів спорту на Кубок Ігоря Плосконоса
Напередодні 28-річниці виводу військ з Афганістану у загальноосвітній школі № 5 відбулися змагання з військово-прикладних видів спорту на Кубок Ігоря Плосконоса, де були присутні міський голова А.О. Вершина, начальник відділу освіти, начальник відділу з питань сім’ї, молоді та спорту, керівник ГО «Союз воїнів-інтернаціоналістів».
Учасниками змагань стали команди юнаків 10-11 класів загальноосвітніх шкіл № 3, 5, 6,7, 12, 15, 18, 19, 20, які змагалися у спорядженні магазину патронами, вправах на спритність, стрільбі з пневматичної гвинтівки, підтягуванні на перекладині, одяганні протигазу та подоланні смуги перешкод. подробнее
Добро пожаловать,
Внимание!
Редакция не несет ответственности за информацию, размещенную в блогах и в комментариях посетителей сайта. Комментарии не должны нарушать законодательство Украины и общепринятые морали.
Голосование
© 2001-2013 ЗАО Павлоградская газета Новости Павлограда «Спутник телезрителя»
При использовании любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на www.sputniktv.dp.ua обязательна. Разработка сайта — Триль Александр