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Праздники Украины 2016
13 февраля - Всемирный День радио
14 февраля - День всех влюбленных
14 февраля - День компьютерщика
15 февраля - День памяти воинов - интернационалистов
15 февраля - Международный день детей, больных раком
15 февраля - Сретение Господне
17 февраля - День спонтанного проявления доброты
19 февраля - Государственный герб Украины
20 февраля - День Героев Небесной Сотни
20 февраля - День социальной справедливости
20-26 февраля - Масленица
21 февраля - Международный день родного языка
22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений
26 февраля - Прощеное воскресенье
27 февраля - Начало Великого поста
27 февраля - Международный день полярного медведя
28 февраля - Всемирный день редких заболеваний
28 февраля - День работников патрульно-постовой службы Украины
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800
ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
Порядок виплати пенсій з 01.01.2017
Законом України від 6 грудня 2016 року № 1774-УІІІ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” внесено зміни до окремих законів, які регулюють питання пенсійного забезпечення, зокрема, у 2017 році продовжено особливий порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам, який діяв у 2016 році. Водночас, запроваджено новий порядок виплати пенсії окремим категоріям працюючих пенсіонерів.
У зв’язку із внесенням змін до законів України „Про судову експертизу”, „Про Національний банк України”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, Положення про помічника консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13.10.1995, виплата пенсії особам, які працюють:
- на посадах судових експертів, службовцями Національного банку у період роботи у Національному банку, на посаді помічника-консультанта народного депутата України (крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”), подробнее
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