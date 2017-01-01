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14 февраля - День всех влюбленных

14 февраля - День компьютерщика

15 февраля - День памяти воинов - интернационалистов

15 февраля - Международный день детей, больных раком

15 февраля - Сретение Господне

17 февраля - День спонтанного проявления доброты

19 февраля - Государственный герб Украины

20 февраля - День Героев Небесной Сотни

20 февраля - День социальной справедливости

20-26 февраля - Масленица

21 февраля - Международный день родного языка

22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений

26 февраля - Прощеное воскресенье

27 февраля - Начало Великого поста

27 февраля - Международный день полярного медведя

28 февраля - Всемирный день редких заболеваний

28 февраля - День работников патрульно-постовой службы Украины Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Порядок виплати пенсій з 01.01.2017

Законом України від 6 грудня 2016 року № 1774-УІІІ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” внесено зміни до окремих законів, які регулюють питання пенсійного забезпечення, зокрема, у 2017 році продовжено особливий порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам, який діяв у 2016 році. Водночас, запроваджено новий порядок виплати пенсії окремим категоріям працюючих пенсіонерів.



У зв’язку із внесенням змін до законів України „Про судову експертизу”, „Про Національний банк України”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, Положення про помічника консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13.10.1995, виплата пенсії особам, які працюють:



- на посадах судових експертів, службовцями Національного банку у період роботи у Національному банку, на посаді помічника-консультанта народного депутата України (крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”), Законом України від 6 грудня 2016 року № 1774-УІІІ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” внесено зміни до окремих законів, які регулюють питання пенсійного забезпечення, зокрема, у 2017 році продовжено особливий порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам, який діяв у 2016 році. Водночас, запроваджено новий порядок виплати пенсії окремим категоріям працюючих пенсіонерів.У зв’язку із внесенням змін до законів України „Про судову експертизу”, „Про Національний банк України”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, Положення про помічника консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13.10.1995, виплата пенсії особам, які працюють:- на посадах судових експертів, службовцями Національного банку у період роботи у Національному банку, на посаді помічника-консультанта народного депутата України (крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”), подробнее