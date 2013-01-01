Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2016 13 февраля - Всемирный День радио

14 февраля - День всех влюбленных

14 февраля - День компьютерщика

15 февраля - День памяти воинов - интернационалистов

15 февраля - Международный день детей, больных раком

15 февраля - Сретение Господне

17 февраля - День спонтанного проявления доброты

19 февраля - Государственный герб Украины

20 февраля - День Героев Небесной Сотни

20 февраля - День социальной справедливости

20-26 февраля - Масленица

21 февраля - Международный день родного языка

22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений

26 февраля - Прощеное воскресенье

27 февраля - Начало Великого поста

27 февраля - Международный день полярного медведя

28 февраля - Всемирный день редких заболеваний

28 февраля - День работников патрульно-постовой службы Украины Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

До міста Павлограда надійшла гуманітарна допомога з Німеччини

За особистої підтримки міського голови м. Павлограда А.О. Вершини та народного депутата України А.В. Мартовицького 6 лютого до нашого міста надійшло понад 3 тони гуманітарної допомоги з Німеччини.



Медичні заклади міста отримали стоматологічне крісло, операційний стіл та кушетку, дитячі ліжка, серветки для немобільних пацієнтів (24 ящики) та памперси для дорослих (54 ящики).



Соціальним службам Павлограда надано 314 ящиків жіночого одягу, 172 ящики чоловічого одягу, одежі та взуття для дітей та школярів 122 ящики, постільну білизну 28 ящиків, іграшки дитячі та ляльки 3 ящики, штори та тканина 13 ящиків та інші побутові товари 21 ящик. За особистої підтримки міського голови м. Павлограда А.О. Вершини та народного депутата України А.В. Мартовицького 6 лютого до нашого міста надійшло понад 3 тони гуманітарної допомоги з Німеччини.Медичні заклади міста отримали стоматологічне крісло, операційний стіл та кушетку, дитячі ліжка, серветки для немобільних пацієнтів (24 ящики) та памперси для дорослих (54 ящики).Соціальним службам Павлограда надано 314 ящиків жіночого одягу, 172 ящики чоловічого одягу, одежі та взуття для дітей та школярів 122 ящики, постільну білизну 28 ящиків, іграшки дитячі та ляльки 3 ящики, штори та тканина 13 ящиків та інші побутові товари 21 ящик. подробнее