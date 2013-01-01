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11 февраля - Международный день женщин и девочек в науке

13 февраля - Всемирный День радио

14 февраля - День всех влюбленных

14 февраля - День компьютерщика

15 февраля - День памяти воинов - интернационалистов

15 февраля - Международный день детей, больных раком

15 февраля - Сретение Господне

17 февраля - День спонтанного проявления доброты

19 февраля - Государственный герб Украины

20 февраля - День Героев Небесной Сотни

20 февраля - День социальной справедливости Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Контролюємо дані в персональній обліковій картці через Веб-портал ПФУ

З початком 2017 року розпочався період звітування фізичних осіб-підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, за 2016 звітний рік до Державної фіскальної служби. Звіт формується та подається до Державної фіскальної служби один раз на рік до 10 лютого.



Звертаємо увагу, що в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування на кожну застраховану особу заводиться персональна облікова картка. На підставі звітності, що подається страхувальниками до Державної фіскальної служби та передається до Пенсійного фонду України в порядку міжвідомчого обміну інформацією, вносяться дані в персональну облікову картку реєстру застрахованих осіб. Пенсійний фонд України реалізував унікальну можливість щодо доступу громадян, в тому числі і фізичних осіб-підприємців, до їх особистих персональних даних через Веб-портал, який надає користувачам електронні послуги на сучасному технологічному рівні.



З метою контролю за станом наповнення своєї персональної облікової картки інформацією зі звітності фізичні особи-підприємці можуть зареєструватися на Веб-порталі ПФУ. Це дозволить їм контролювати інформацію щодо сум заробітної плати (доходу), яка буде використовуватися в майбутньому при розрахунку розміру їх пенсії. Також доступна інформація щодо загального страхового стажу особи. Наразі це дуже актуально, оскільки триває звітування за 2016 рік. З початком 2017 року розпочався період звітування фізичних осіб-підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, за 2016 звітний рік до Державної фіскальної служби. Звіт формується та подається до Державної фіскальної служби один раз на рік до 10 лютого.Звертаємо увагу, що в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування на кожну застраховану особу заводиться персональна облікова картка. На підставі звітності, що подається страхувальниками до Державної фіскальної служби та передається до Пенсійного фонду України в порядку міжвідомчого обміну інформацією, вносяться дані в персональну облікову картку реєстру застрахованих осіб. Пенсійний фонд України реалізував унікальну можливість щодо доступу громадян, в тому числі і фізичних осіб-підприємців, до їх особистих персональних даних через Веб-портал, який надає користувачам електронні послуги на сучасному технологічному рівні.З метою контролю за станом наповнення своєї персональної облікової картки інформацією зі звітності фізичні особи-підприємці можуть зареєструватися на Веб-порталі ПФУ. Це дозволить їм контролювати інформацію щодо сум заробітної плати (доходу), яка буде використовуватися в майбутньому при розрахунку розміру їх пенсії. Також доступна інформація щодо загального страхового стажу особи. Наразі це дуже актуально, оскільки триває звітування за 2016 рік. подробнее