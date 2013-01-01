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11 февраля - Международный день женщин и девочек в науке

13 февраля - Всемирный День радио

14 февраля - День всех влюбленных

14 февраля - День компьютерщика

15 февраля - День памяти воинов - интернационалистов

15 февраля - Международный день детей, больных раком

15 февраля - Сретение Господне

17 февраля - День спонтанного проявления доброты

19 февраля - Государственный герб Украины

20 февраля - День Героев Небесной Сотни

20 февраля - День социальной справедливости Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Заходи щодо погашення заборгованості до бюджету Пенсійного фонду України

Основним із пріоритетів діяльності територіальних органів Пенсійного фонду України в 2016 році, так і в 2017 році, є зокрема, наповнення бюджету Пенсійного фонду України. Для виконання даної мети Павлоградським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Дніпропетровської області вживаються заходи щодо погашення заборгованості до бюджету Пенсійного фонду України.



В 2016 році в судах різних інстанцій розглядалось 79 позовів про стягнення заборгованості на загальну суму 4901,8 тис. грн.., з них 641,2 тис. грн. - борг підприємств-боржників, які не здійснюють фінансово-господарської діяльності, та має ознаки „безнадійного боргу”. Надійшло коштів від проведеної позовної роботи в розмірі 2196,6 тис. грн.



Органами державної виконавчої служби в 2016 році фактично підлягало виконанню 490 виконавчих документів на загальну суму 5063,7 тис. грн., з них зупинено виконання на суму 1186,2 тис. грн.; надійшло коштів від заходів ДВС 78,9 тис. грн. Основним із пріоритетів діяльності територіальних органів Пенсійного фонду України в 2016 році, так і в 2017 році, є зокрема, наповнення бюджету Пенсійного фонду України. Для виконання даної мети Павлоградським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Дніпропетровської області вживаються заходи щодо погашення заборгованості до бюджету Пенсійного фонду України.В 2016 році в судах різних інстанцій розглядалось 79 позовів про стягнення заборгованості на загальну суму 4901,8 тис. грн.., з них 641,2 тис. грн. - борг підприємств-боржників, які не здійснюють фінансово-господарської діяльності, та має ознаки „безнадійного боргу”. Надійшло коштів від проведеної позовної роботи в розмірі 2196,6 тис. грн.Органами державної виконавчої служби в 2016 році фактично підлягало виконанню 490 виконавчих документів на загальну суму 5063,7 тис. грн., з них зупинено виконання на суму 1186,2 тис. грн.; надійшло коштів від заходів ДВС 78,9 тис. грн. подробнее