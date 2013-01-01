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11 февраля - Международный день женщин и девочек в науке

13 февраля - Всемирный День радио

14 февраля - День всех влюбленных

14 февраля - День компьютерщика

15 февраля - День памяти воинов - интернационалистов

15 февраля - Международный день детей, больных раком

15 февраля - Сретение Господне

17 февраля - День спонтанного проявления доброты

19 февраля - Государственный герб Украины

20 февраля - День Героев Небесной Сотни

20 февраля - День социальной справедливости Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Пенсійне забезпечення пенсіонерів силових структур

Умови пенсійного забезпечення пенсіонерів силових структур в період проходження військової служби за контрактом.





Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі – Закон), які мають право на пенсійне забезпечення пенсії відповідно до цього Закону призначаються і виплачуються після звільнення їх зі служби.



Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі повторного прийняття їх на військову службу до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Державної спеціальної служби транспорту службу до органів внутрішніх справ, органів та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції та Державної кримінально-виконавчої служби України виплата пенсії на час їх служби припиняється. При наступному звільненні із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням загальної вислуги на день останнього звільнення. Умови пенсійного забезпечення пенсіонерів силових структур в період проходження військової служби за контрактом.Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі – Закон), які мають право на пенсійне забезпечення пенсії відповідно до цього Закону призначаються і виплачуються після звільнення їх зі служби.Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі повторного прийняття їх на військову службу до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Державної спеціальної служби транспорту службу до органів внутрішніх справ, органів та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції та Державної кримінально-виконавчої служби України виплата пенсії на час їх служби припиняється. При наступному звільненні із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням загальної вислуги на день останнього звільнення. подробнее