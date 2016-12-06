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Праздники Украины 2016
11 февраля - День больного
11 февраля - Международный день женщин и девочек в науке
13 февраля - Всемирный День радио
14 февраля - День всех влюбленных
14 февраля - День компьютерщика
15 февраля - День памяти воинов - интернационалистов
15 февраля - Международный день детей, больных раком
15 февраля - Сретение Господне
17 февраля - День спонтанного проявления доброты
19 февраля - Государственный герб Украины
20 февраля - День Героев Небесной Сотни
20 февраля - День социальной справедливости
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800
ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
Відділ з економічних питань Павлоградської міської ради інформує
Щодо виплат, які не враховуються при забезпеченні мінімального розміру заробітної плати.
Відділ з економічних питань Павлоградської міської ради, для використання в роботі, доводить до відома підприємств, установ та організацій міста Павлоград роз’яснення Мінсоцполітики деяких питань оплати праці, які виникли у зв’язку із набуттям чинності Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.
Міністерство соціальної політики надає роз’яснення щодо виплат, які не враховуються при забезпеченні мінімального розміру заробітної плати.
Частиною другою статті 3 Закону України «Про оплату праці» (в редакції Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII) визначено вичерпаний перелік виплат, які не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. До таких виплат належать: доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат. подробнее
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