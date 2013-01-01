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20 февраля - День социальной справедливости Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Відбулася зустріч міського голови м. Павлограда з представниками банківських установ

В Павлоградському міськвиконкомі 03 лютого 2017р. відбулася нарада міського голови з представниками банківських установ - Павлоградське відділення «Ощадбанк», «Приватбанк», АБ «Південний», «Укргазбанк», «Укрсіббанк».



На нараді розглядалися питання співпраці міської влади з банками в напрямку надання фінансово-кредитної допомоги підприємництву м. Павлоград.



На даному етапі виконкомом Павлоградської міськради розробляється проект Програми по відшкодуванню відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, який буде презентуватись на семінарі 9 лютого 2017 року о 14-00 год. в БК ім. Кірова. В Павлоградському міськвиконкомі 03 лютого 2017р. відбулася нарада міського голови з представниками банківських установ - Павлоградське відділення «Ощадбанк», «Приватбанк», АБ «Південний», «Укргазбанк», «Укрсіббанк».На нараді розглядалися питання співпраці міської влади з банками в напрямку надання фінансово-кредитної допомоги підприємництву м. Павлоград.На даному етапі виконкомом Павлоградської міськради розробляється проект Програми по відшкодуванню відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, який буде презентуватись на семінарі 9 лютого 2017 року о 14-00 год. в БК ім. Кірова. подробнее