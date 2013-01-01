Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2016 11 февраля - День больного

11 февраля - Международный день женщин и девочек в науке

13 февраля - Всемирный День радио

14 февраля - День всех влюбленных

14 февраля - День компьютерщика

15 февраля - День памяти воинов - интернационалистов

15 февраля - Международный день детей, больных раком

15 февраля - Сретение Господне

17 февраля - День спонтанного проявления доброты

19 февраля - Государственный герб Украины

20 февраля - День Героев Небесной Сотни

20 февраля - День социальной справедливости Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Плідна співпраця з іноземними партнерами!

06 лютого місто Павлоград відвідав представник компанії VNG International Дмитро Швець - чеський експерт проекту «Державне будівництво і підзвітність у Східній Україні» та Юрій Бобров - представник Асоціації Міст України.



На робочій нараді під головуванням міського голови та організацій-партнерів проекту обговорювались головні аспекти впровадження ініціативи «Всі свої» в рамках проекту «Державне будівництво і підзвітність у Східній Україні», що фінансується Міністерством закордонних справ Нідерландів. АРТ-територія «Всі свої» - це проект, який спрямований на об'єднання громадськості, влади, а також підтримку сімей переселенців. 06 лютого місто Павлоград відвідав представник компанії VNG International Дмитро Швець - чеський експерт проекту «Державне будівництво і підзвітність у Східній Україні» та Юрій Бобров - представник Асоціації Міст України.На робочій нараді під головуванням міського голови та організацій-партнерів проекту обговорювались головні аспекти впровадження ініціативи «Всі свої» в рамках проекту «Державне будівництво і підзвітність у Східній Україні», що фінансується Міністерством закордонних справ Нідерландів. АРТ-територія «Всі свої» - це проект, який спрямований на об'єднання громадськості, влади, а також підтримку сімей переселенців. подробнее