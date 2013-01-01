Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2016 7 февраля - День безопасности в Интернете

9 февраля - Международный день стоматолога

11 февраля - День больного

11 февраля - Международный день женщин и девочек в науке

13 февраля - Всемирный День радио

14 февраля - День всех влюбленных

14 февраля - День компьютерщика

15 февраля - День памяти воинов - интернационалистов

15 февраля - Международный день детей, больных раком

15 февраля - Сретение Господне

17 февраля - День спонтанного проявления доброты

19 февраля - Государственный герб Украины

20 февраля - День Героев Небесной Сотни

20 февраля - День социальной справедливости Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Рік роботи ПНЗ ДЮСШ ПМР

З січня 2016 року почала свою діяльність позашкільний навчальний заклад дитячо-юнацька спортивна школа Павлоградської міської ради (ПНЗ ДЮСШ ПМР), яка була створена на базах трьох спортивних шкіл міста Павлограда: ДЮСШ Павлоградського міського відділу освіту, КДЮСШ «Шкіряна рукавичка», КДЮСШ «Юність». Новоутворена школа має дві власні матеріально-технічні бази, але заняття ще проводяться і на додаткових базах за договором. Рішенням сесії Павлоградської міської ради від 28 грудня 2016 року, у власність спортивної школи увійшла будівля, що розташована за адресою: вул. Корольова Сергія, 3, в якій раніше заняття проводились згідно договору оренди.



Рішенням сесії Павлоградської міської ради був переданий на баланс ПНЗ ДЮСШ ПМР частину будівлі дитячої музичної школи №2 площею 159,1 кв.м., що розташована за адресою: вул. Корольова Сергія, 3.



За перший рік роботи адміністрацією ПНЗ ДЮСШ ПМР був зроблений великий обсяг роботи за різними напрямками діяльності. З січня 2016 року почала свою діяльність позашкільний навчальний заклад дитячо-юнацька спортивна школа Павлоградської міської ради (ПНЗ ДЮСШ ПМР), яка була створена на базах трьох спортивних шкіл міста Павлограда: ДЮСШ Павлоградського міського відділу освіту, КДЮСШ «Шкіряна рукавичка», КДЮСШ «Юність». Новоутворена школа має дві власні матеріально-технічні бази, але заняття ще проводяться і на додаткових базах за договором. Рішенням сесії Павлоградської міської ради від 28 грудня 2016 року, у власність спортивної школи увійшла будівля, що розташована за адресою: вул. Корольова Сергія, 3, в якій раніше заняття проводились згідно договору оренди.Рішенням сесії Павлоградської міської ради був переданий на баланс ПНЗ ДЮСШ ПМР частину будівлі дитячої музичної школи №2 площею 159,1 кв.м., що розташована за адресою: вул. Корольова Сергія, 3.За перший рік роботи адміністрацією ПНЗ ДЮСШ ПМР був зроблений великий обсяг роботи за різними напрямками діяльності. подробнее