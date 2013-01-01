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Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800
ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
Рік роботи ПНЗ ДЮСШ ПМР
З січня 2016 року почала свою діяльність позашкільний навчальний заклад дитячо-юнацька спортивна школа Павлоградської міської ради (ПНЗ ДЮСШ ПМР), яка була створена на базах трьох спортивних шкіл міста Павлограда: ДЮСШ Павлоградського міського відділу освіту, КДЮСШ «Шкіряна рукавичка», КДЮСШ «Юність». Новоутворена школа має дві власні матеріально-технічні бази, але заняття ще проводяться і на додаткових базах за договором. Рішенням сесії Павлоградської міської ради від 28 грудня 2016 року, у власність спортивної школи увійшла будівля, що розташована за адресою: вул. Корольова Сергія, 3, в якій раніше заняття проводились згідно договору оренди.
Рішенням сесії Павлоградської міської ради був переданий на баланс ПНЗ ДЮСШ ПМР частину будівлі дитячої музичної школи №2 площею 159,1 кв.м., що розташована за адресою: вул. Корольова Сергія, 3.
За перший рік роботи адміністрацією ПНЗ ДЮСШ ПМР був зроблений великий обсяг роботи за різними напрямками діяльності. подробнее
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