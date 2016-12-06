Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2016 2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий

2 февраля - День сурка

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака

7 февраля - День безопасности в Интернете

9 февраля - Международный день стоматолога

11 февраля - День больного

11 февраля - Международный день женщин и девочек в науке

13 февраля - Всемирный День радио

14 февраля - День всех влюбленных

14 февраля - День компьютерщика

15 февраля - День памяти воинов - интернационалистов

15 февраля - Международный день детей, больных раком

15 февраля - Сретение Господне Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

ПФУ інформує:

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування



З 1 січня 2017 року набрали чинності законодавчі зміни до деяких нормативно-правових актів у сфері загальнообов’язкового пенсійного страхування.



Набрав чинності Закон України від 06.12.2016 № 1774-УІІІ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (далі – Закон № 1774), яким зокрема внесено зміни до Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон № 2464).



Встановлено, що у разі виявлення за результатами аналізу даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування недостовірних відомостей про застрахованих осіб Пенсійний фонд України та його територіальні органи мають право вимагати від платників єдиного внеску інформацію про ці відомості та усунення порушень. З 1 січня 2017 року набрали чинності законодавчі зміни до деяких нормативно-правових актів у сфері загальнообов’язкового пенсійного страхування.Набрав чинності Закон України від 06.12.2016 № 1774-УІІІ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (далі – Закон № 1774), яким зокрема внесено зміни до Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон № 2464).Встановлено, що у разі виявлення за результатами аналізу даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування недостовірних відомостей про застрахованих осіб Пенсійний фонд України та його територіальні органи мають право вимагати від платників єдиного внеску інформацію про ці відомості та усунення порушень. подробнее