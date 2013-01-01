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15 февраля - Сретение Господне Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Як запобігти травматизму у зимовий період

26 січня 2017 року в КЗ «Павлоградська міська лікарня №4» ДОР» відбулась прес-конференція для представників місцевих засобів масової інформації на тему: «Будьте обережні під час несприятливих погодних умов».



В роботі прес-конференції взяв участь завідуючий цілодобовим травмпунктом КЗ «Павлоградська міська лікарня №4» ДОР» Нігай Віктор Петрович.



Нігай В.П. ознайомив журналістів з аналізом травматизму серед дітей та дорослого населення за 2016 рік та в період несприятливих погодних умов січня 2017 року.



Як повідомив лікар, із настанням несприятливих погодних умов до травмпункту 4-ї міської лікарні щодня звертається в середньому близько 60 травмованих дітей та дорослих. За період ожеледиці кількість травмованих різко зросла. Якщо раніше за добу звертались в травмпункт 30-35 чол., то зараз щодня - до 60 чол. Із 60 звернень 80% травм – падіння на вулиці, найчастіше це переломи нижніх та верхніх кінцівок. 26 січня 2017 року в КЗ «Павлоградська міська лікарня №4» ДОР» відбулась прес-конференція для представників місцевих засобів масової інформації на тему: «Будьте обережні під час несприятливих погодних умов».В роботі прес-конференції взяв участь завідуючий цілодобовим травмпунктом КЗ «Павлоградська міська лікарня №4» ДОР» Нігай Віктор Петрович.Нігай В.П. ознайомив журналістів з аналізом травматизму серед дітей та дорослого населення за 2016 рік та в період несприятливих погодних умов січня 2017 року.Як повідомив лікар, із настанням несприятливих погодних умов до травмпункту 4-ї міської лікарні щодня звертається в середньому близько 60 травмованих дітей та дорослих. За період ожеледиці кількість травмованих різко зросла. Якщо раніше за добу звертались в травмпункт 30-35 чол., то зараз щодня - до 60 чол. Із 60 звернень 80% травм – падіння на вулиці, найчастіше це переломи нижніх та верхніх кінцівок. подробнее