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КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800
ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
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Як запобігти травматизму у зимовий період
26 січня 2017 року в КЗ «Павлоградська міська лікарня №4» ДОР» відбулась прес-конференція для представників місцевих засобів масової інформації на тему: «Будьте обережні під час несприятливих погодних умов».
В роботі прес-конференції взяв участь завідуючий цілодобовим травмпунктом КЗ «Павлоградська міська лікарня №4» ДОР» Нігай Віктор Петрович.
Нігай В.П. ознайомив журналістів з аналізом травматизму серед дітей та дорослого населення за 2016 рік та в період несприятливих погодних умов січня 2017 року.
Як повідомив лікар, із настанням несприятливих погодних умов до травмпункту 4-ї міської лікарні щодня звертається в середньому близько 60 травмованих дітей та дорослих. За період ожеледиці кількість травмованих різко зросла. Якщо раніше за добу звертались в травмпункт 30-35 чол., то зараз щодня - до 60 чол. Із 60 звернень 80% травм – падіння на вулиці, найчастіше це переломи нижніх та верхніх кінцівок. подробнее
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