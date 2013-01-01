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Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800
ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
«Збережемо свій дім. Барак в 40-ві роки - особняк в 2016р.»
27 січня 2017 року в м. Павлоград відбулося урочисте відкриття будинку по вул. Поштовій, 6 «Збережемо свій дім. Барак в 40-ві роки-особняк в 2016р.».
На відкритті були присутні міський голова Вершина А.О., депутат міської ради Кравченко Л.О., регіональний представник ДТЕК по соціальному розвитку Коновалова О.О.
Цю будівлю відновили завдяки конкурсу міні-грантів «Місто своїми руками», який вже четвертий рік проводиться в місті Павлограді за фінансової підтримки компанії ДТЕК в рамках Стратегії соціального партнерства ДТЕК та м. Павлограда. Організатор конкурсу - Павлоградська міська рада, адміністрування конкурсу здійснює «Агенція економічного розвитку м. Павлоград». подробнее
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