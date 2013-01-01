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2 февраля - День сурка

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака

7 февраля - День безопасности в Интернете

9 февраля - Международный день стоматолога

11 февраля - День больного

11 февраля - Международный день женщин и девочек в науке

13 февраля - Всемирный День радио

14 февраля - День всех влюбленных

14 февраля - День компьютерщика

15 февраля - День памяти воинов - интернационалистов

15 февраля - Международный день детей, больных раком

15 февраля - Сретение Господне Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

«Збережемо свій дім. Барак в 40-ві роки - особняк в 2016р.»

27 січня 2017 року в м. Павлоград відбулося урочисте відкриття будинку по вул. Поштовій, 6 «Збережемо свій дім. Барак в 40-ві роки-особняк в 2016р.».



На відкритті були присутні міський голова Вершина А.О., депутат міської ради Кравченко Л.О., регіональний представник ДТЕК по соціальному розвитку Коновалова О.О.



Цю будівлю відновили завдяки конкурсу міні-грантів «Місто своїми руками», який вже четвертий рік проводиться в місті Павлограді за фінансової підтримки компанії ДТЕК в рамках Стратегії соціального партнерства ДТЕК та м. Павлограда. Організатор конкурсу - Павлоградська міська рада, адміністрування конкурсу здійснює «Агенція економічного розвитку м. Павлоград». 27 січня 2017 року в м. Павлоград відбулося урочисте відкриття будинку по вул. Поштовій, 6 «Збережемо свій дім. Барак в 40-ві роки-особняк в 2016р.».На відкритті були присутні міський голова Вершина А.О., депутат міської ради Кравченко Л.О., регіональний представник ДТЕК по соціальному розвитку Коновалова О.О.Цю будівлю відновили завдяки конкурсу міні-грантів «Місто своїми руками», який вже четвертий рік проводиться в місті Павлограді за фінансової підтримки компанії ДТЕК в рамках Стратегії соціального партнерства ДТЕК та м. Павлограда. Організатор конкурсу - Павлоградська міська рада, адміністрування конкурсу здійснює «Агенція економічного розвитку м. Павлоград». подробнее