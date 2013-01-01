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КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

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енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

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"Чемпіони серед нас" - відкриття спортивного залу в м. Павлоград

27 січня 2017 року в м. Павлоград відбулося нагородження переможців проекту "Чемпіони серед нас" Конкурсу міні–грантів «Місто своїми руками» в загально-світній школі №12.



На відкритті були присутні міський голова Вершина А.О., заступник міського голови Шуліка О.О., народний депутат Мартовицький А.В., депутат обласної ради Пономарчук М.С., депутат Павлоградської міської ради Чернецький А.В., регіональний представник ДТЕК по соціальному розвитку Коновалова О.О.



Метою проекту "Чемпіони серед нас" було створення для учнів комфортних умов для занять фізичною культурою та спортом в спортивному залі школи.



Бюджет проекту склав 464 000 грн. замість запланованих 42 000 грн., тобто в процесі реалізації він зріс рівно в 11 разів. Завдяки підтримці міського голови Вершини А.О. з міського бюджету було виділено кошти в сумі 368 000 грн. З фонду конкурсу міні-грантів «Місто своїми руками» компанією ДТЕК виділено 30 000 грн. Власний внесок склав 50 000 грн. 27 січня 2017 року в м. Павлоград відбулося нагородження переможців проекту "Чемпіони серед нас" Конкурсу міні–грантів «Місто своїми руками» в загально-світній школі №12.На відкритті були присутні міський голова Вершина А.О., заступник міського голови Шуліка О.О., народний депутат Мартовицький А.В., депутат обласної ради Пономарчук М.С., депутат Павлоградської міської ради Чернецький А.В., регіональний представник ДТЕК по соціальному розвитку Коновалова О.О.Метою проекту "Чемпіони серед нас" було створення для учнів комфортних умов для занять фізичною культурою та спортом в спортивному залі школи.Бюджет проекту склав 464 000 грн. замість запланованих 42 000 грн., тобто в процесі реалізації він зріс рівно в 11 разів. Завдяки підтримці міського голови Вершини А.О. з міського бюджету було виділено кошти в сумі 368 000 грн. З фонду конкурсу міні-грантів «Місто своїми руками» компанією ДТЕК виділено 30 000 грн. Власний внесок склав 50 000 грн. подробнее