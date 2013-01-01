Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2016 2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий

2 февраля - День сурка

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака

7 февраля - День безопасности в Интернете

9 февраля - Международный день стоматолога

11 февраля - День больного

11 февраля - Международный день женщин и девочек в науке

13 февраля - Всемирный День радио

14 февраля - День всех влюбленных

14 февраля - День компьютерщика

15 февраля - День памяти воинов - интернационалистов

15 февраля - Международный день детей, больных раком

15 февраля - Сретение Господне Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

ЗВІТ ПРО ВИТРАЧАННЯ КОШТІВ АРХІВНИМ ВІДДІЛОМ ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 2016 РІК

Головними завданнями архівного відділу Павлоградської міської ради є комплектування, зберігання та використання документів, які належать до Національного архівного Фонду України. Упорядковуються та приймаються на зберігання документи постійного строку зберігання Павлоградської міської ради та виконавчого комітету, відділів та управлінь міської ради, а також документи з кадрових питань (особового складу) ліквідованих підприємств.



Станом на 1 січня 2017 року в архівному відділі зберігається 311 фондів і 19208 одиниць зберігання, з них: 29 фондів управлінської документації постійного строку зберігання, що складає 8100 одиниць зберігання, та 282 - фонди справ з кадрових питань (особового складу), що складає 11108 одиниць зберігання. Дані документи охоплюють період з 1943 року по 2016 рік та висвітлюють діяльність органів місцевого самоврядування та інших установ, організацій і підприємств міста. Головними завданнями архівного відділу Павлоградської міської ради є комплектування, зберігання та використання документів, які належать до Національного архівного Фонду України. Упорядковуються та приймаються на зберігання документи постійного строку зберігання Павлоградської міської ради та виконавчого комітету, відділів та управлінь міської ради, а також документи з кадрових питань (особового складу) ліквідованих підприємств.Станом на 1 січня 2017 року в архівному відділі зберігається 311 фондів і 19208 одиниць зберігання, з них: 29 фондів управлінської документації постійного строку зберігання, що складає 8100 одиниць зберігання, та 282 - фонди справ з кадрових питань (особового складу), що складає 11108 одиниць зберігання. Дані документи охоплюють період з 1943 року по 2016 рік та висвітлюють діяльність органів місцевого самоврядування та інших установ, організацій і підприємств міста. подробнее