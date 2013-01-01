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26 января - День работника контрольно-ревизионной службы Украины

26 января - Международный день таможенника

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста

28 января - День открытия Антарктиды

28 января - Международный день защиты персональных данных

28 января - Государственный флаг Украины

29 января - День памяти Героев Крут

30 января - Всемирный день помощи больным проказой

30 января - День специалиста военно-социального управления Вооруженных Сил Украины

31 января - Всемирный день ювелира Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Про соціальну захищеність працюючих

Шановні керівники підприємств, установ, організацій!



Сьогодні детінізація економіки є приоритетним та принципово важливим напрямком державної політики України. Підвищення рівня соціальної захищеності громадян потребує значних обсягів фінансових ресурсів та збалансованості бюджету Пенсійного фонду. Враховуючи, що основним джерелом надходжень до бюджету Фонду є нарахування на фонд оплати праці, відповідно від його зростання залежить і фінансова стійкість Пенсійної системи та майбутні соціальні гарантії працюючих.



Основним досягненням пріоритетних дій уряду в соціальній сфері є посилення соціального захисту працюючих громадян. Відповідно до Закону України „Про державний бюджету України на 2017 рік” з 1 січня 2017 року встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі на рівні 3200 грн. Шановні керівники підприємств, установ, організацій!Сьогодні детінізація економіки є приоритетним та принципово важливим напрямком державної політики України. Підвищення рівня соціальної захищеності громадян потребує значних обсягів фінансових ресурсів та збалансованості бюджету Пенсійного фонду. Враховуючи, що основним джерелом надходжень до бюджету Фонду є нарахування на фонд оплати праці, відповідно від його зростання залежить і фінансова стійкість Пенсійної системи та майбутні соціальні гарантії працюючих.Основним досягненням пріоритетних дій уряду в соціальній сфері є посилення соціального захисту працюючих громадян. Відповідно до Закону України „Про державний бюджету України на 2017 рік” з 1 січня 2017 року встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі на рівні 3200 грн. подробнее