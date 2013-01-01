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Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800
ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
Павлоградське об’єднане управління ПФУ Дніпропетровської області інформує
Про встановлення прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць для працездатних осіб та мінімального страхового внеску.
З 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України „Про Державний бюджет України на 2017 рік”, яким установлено в 2017 році:
- прожитковий мінімум в розрахунку на місяць для працездатних осіб: з 1 січня 2017 року - 1600 грн., з 1 травня - 1684 грн., з 1 грудня - 1762 грн.;
- мінімальну заробітну плату: з 1 січня 2017 року - 3200 грн.
У зв’язку з цим, максимальна величина бази нарахування єдиного внеску, яка дорівнює двадцяти п’яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом (пункт 4 частини першої статті 1 Закону № 2464) складатиме:
з 01 січня 2017 року - 40000 грн. (25х1600 грн.);
з 01 травня 2017 року - 42100 грн. (25х1684 грн.);
з 01 грудня 2017 року - 44050 грн. (25х 1762 грн.). подробнее
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