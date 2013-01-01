Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2016 25 января - День студентов (Татьянин день)

26 января - День работника контрольно-ревизионной службы Украины

26 января - Международный день таможенника

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста

28 января - День открытия Антарктиды

28 января - Международный день защиты персональных данных

28 января - Государственный флаг Украины

29 января - День памяти Героев Крут

30 января - Всемирный день помощи больным проказой

30 января - День специалиста военно-социального управления Вооруженных Сил Украины

31 января - Всемирный день ювелира Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Павлоградське об’єднане управління ПФУ Дніпропетровської області інформує

Про встановлення прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць для працездатних осіб та мінімального страхового внеску.





З 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України „Про Державний бюджет України на 2017 рік”, яким установлено в 2017 році:

- прожитковий мінімум в розрахунку на місяць для працездатних осіб: з 1 січня 2017 року - 1600 грн., з 1 травня - 1684 грн., з 1 грудня - 1762 грн.;

- мінімальну заробітну плату: з 1 січня 2017 року - 3200 грн.



У зв’язку з цим, максимальна величина бази нарахування єдиного внеску, яка дорівнює двадцяти п’яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом (пункт 4 частини першої статті 1 Закону № 2464) складатиме:

з 01 січня 2017 року - 40000 грн. (25х1600 грн.);

з 01 травня 2017 року - 42100 грн. (25х1684 грн.);

з 01 грудня 2017 року - 44050 грн. (25х 1762 грн.). Про встановлення прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць для працездатних осіб та мінімального страхового внеску.З 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України „Про Державний бюджет України на 2017 рік”, яким установлено в 2017 році:- прожитковий мінімум в розрахунку на місяць для працездатних осіб: з 1 січня 2017 року - 1600 грн., з 1 травня - 1684 грн., з 1 грудня - 1762 грн.;- мінімальну заробітну плату: з 1 січня 2017 року - 3200 грн.У зв’язку з цим, максимальна величина бази нарахування єдиного внеску, яка дорівнює двадцяти п’яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом (пункт 4 частини першої статті 1 Закону № 2464) складатиме:з 01 січня 2017 року - 40000 грн. (25х1600 грн.);з 01 травня 2017 року - 42100 грн. (25х1684 грн.);з 01 грудня 2017 року - 44050 грн. (25х 1762 грн.). подробнее