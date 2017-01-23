Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2016 25 января - День студентов (Татьянин день)

26 января - День работника контрольно-ревизионной службы Украины

26 января - Международный день таможенника

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста

28 января - День открытия Антарктиды

28 января - Международный день защиты персональных данных

28 января - Государственный флаг Украины

29 января - День памяти Героев Крут

30 января - Всемирный день помощи больным проказой

30 января - День специалиста военно-социального управления Вооруженных Сил Украины

31 января - Всемирный день ювелира Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Відкриття філії амбулаторії №2 в місті Павлоград

23.01.2017 року в місті Павлограді на селищі «Хіммаш» по вул. Ватутіна, 20а відбулось відкриття філії амбулаторії №2 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда».



На урочистому відкритті філії амбулаторії №2 міський голова Вершина А.О. відзначив пріоритетне значення розвитку медичних послуг у нашому місті.



Проектно-кошторисна документація по капітальному ремонту філії амбулаторії №2 по вул. Ватутіна, 20-а на суму 18,5 тис. грн. була розроблена КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» у 2016 році.



Загальна кошторисна вартість по капітальному ремонту нежитлового приміщення складає 493,181 тис. грн. Виконання цих робіт було оголошено в електронній системі ПРОЗОРО, де переможець оголосив вартість робіт 355,0 тис. грн. 23.01.2017 року в місті Павлограді на селищі «Хіммаш» по вул. Ватутіна, 20а відбулось відкриття філії амбулаторії №2 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда».На урочистому відкритті філії амбулаторії №2 міський голова Вершина А.О. відзначив пріоритетне значення розвитку медичних послуг у нашому місті.Проектно-кошторисна документація по капітальному ремонту філії амбулаторії №2 по вул. Ватутіна, 20-а на суму 18,5 тис. грн. була розроблена КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» у 2016 році.Загальна кошторисна вартість по капітальному ремонту нежитлового приміщення складає 493,181 тис. грн. Виконання цих робіт було оголошено в електронній системі ПРОЗОРО, де переможець оголосив вартість робіт 355,0 тис. грн. подробнее