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КП «ПЖС»:
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Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
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енерго»: 4-27-93 - цілодобово
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Відкриття філії амбулаторії №2 в місті Павлоград
23.01.2017 року в місті Павлограді на селищі «Хіммаш» по вул. Ватутіна, 20а відбулось відкриття філії амбулаторії №2 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда».
На урочистому відкритті філії амбулаторії №2 міський голова Вершина А.О. відзначив пріоритетне значення розвитку медичних послуг у нашому місті.
Проектно-кошторисна документація по капітальному ремонту філії амбулаторії №2 по вул. Ватутіна, 20-а на суму 18,5 тис. грн. була розроблена КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» у 2016 році.
Загальна кошторисна вартість по капітальному ремонту нежитлового приміщення складає 493,181 тис. грн. Виконання цих робіт було оголошено в електронній системі ПРОЗОРО, де переможець оголосив вартість робіт 355,0 тис. грн. подробнее
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