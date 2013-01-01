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31 января - Всемирный день ювелира Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Розгляд та обговорення нової політики у сфері зайнятості

23 січня 2017 року у приміщенні виконавчого комітету Павлоградської міської ради відбулась виїзна робоча зустріч директора Дніпропетровського обласного центру зайнятості Кузнецової В.П. з міським головою Вершиною А.О. У зустрічі прийняли участь депутат Дніпропетровської обласної ради Пономарчук М.С., депутат Павлоградської міської ради Чернецький А.В.



Головна мета зустрічі - налаштування співпраці щодо напрацювання пропозицій до законодавства, спрямованих на реформування діяльності державної служби зайнятості.



На зустрічі були присутні заступники міського голови м. Павлоград з питань діяльності виконавчих органів ради Пацко С.Г. та Шуліка О.О., заступник директора Дніпропетровського ОЦЗ Шевченко І.О., директор Павлоградського МРЦЗ Дробот В.М., представники ЗМІ та представники наступних підприємств: ПРАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ", ДП "НВО "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД", КП "ЗАТИШНЕ МІСТО" ПМР, КП «ПАВЛОГРАДТЕПЛОЕНЕРГО», ТОВ "АТП "КОРТЕЖ", ТОВ "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ", ПРАТ "ПАВЛОГРАДХЛІБ", ТОВ "МОЛОЧНИЙ ДІМ". 23 січня 2017 року у приміщенні виконавчого комітету Павлоградської міської ради відбулась виїзна робоча зустріч директора Дніпропетровського обласного центру зайнятості Кузнецової В.П. з міським головою Вершиною А.О. У зустрічі прийняли участь депутат Дніпропетровської обласної ради Пономарчук М.С., депутат Павлоградської міської ради Чернецький А.В.Головна мета зустрічі - налаштування співпраці щодо напрацювання пропозицій до законодавства, спрямованих на реформування діяльності державної служби зайнятості.На зустрічі були присутні заступники міського голови м. Павлоград з питань діяльності виконавчих органів ради Пацко С.Г. та Шуліка О.О., заступник директора Дніпропетровського ОЦЗ Шевченко І.О., директор Павлоградського МРЦЗ Дробот В.М., представники ЗМІ та представники наступних підприємств: ПРАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ", ДП "НВО "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД", КП "ЗАТИШНЕ МІСТО" ПМР, КП «ПАВЛОГРАДТЕПЛОЕНЕРГО», ТОВ "АТП "КОРТЕЖ", ТОВ "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ", ПРАТ "ПАВЛОГРАДХЛІБ", ТОВ "МОЛОЧНИЙ ДІМ". подробнее