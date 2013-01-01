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22 января - День Соборности Украины

25 января - День студентов (Татьянин день)

26 января - День работника контрольно-ревизионной службы Украины

26 января - Международный день таможенника

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста

28 января - День открытия Антарктиды

28 января - Международный день защиты персональных данных

28 января - Государственный флаг Украины

29 января - День памяти Героев Крут

30 января - Всемирный день помощи больным проказой

30 января - День специалиста военно-социального управления Вооруженных Сил Украины

31 января - Всемирный день ювелира Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

22 січня - День Соборності України

Дорогі земляки!



Щиро вітаю вас із Днем Соборності України!



Урочистий акт єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки став символом віковічного прагнення нашого народу жити у єдиній соборній незалежній державі.

Поняття «соборність» набуло нового звучання завдяки Указу Президента України, яким установлено єдине державне свято - День Соборності України.



Лише в єдності дій та соборності спільних прагнень ми можемо зробити нашу країну - могутньою державою, в якій кожен громадянин почуватиметься впевнено та захищено.



Ми повинні бути гідними місії, покладеної на нас долею, мусимо підтримати й продовжити героїчні досягнення наших предків та виправдати їх сподівання на гідне майбутнє для рідної землі. Дорогі земляки!Щиро вітаю вас із Днем Соборності України!Урочистий акт єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки став символом віковічного прагнення нашого народу жити у єдиній соборній незалежній державі.Поняття «соборність» набуло нового звучання завдяки Указу Президента України, яким установлено єдине державне свято - День Соборності України.Лише в єдності дій та соборності спільних прагнень ми можемо зробити нашу країну - могутньою державою, в якій кожен громадянин почуватиметься впевнено та захищено.Ми повинні бути гідними місії, покладеної на нас долею, мусимо підтримати й продовжити героїчні досягнення наших предків та виправдати їх сподівання на гідне майбутнє для рідної землі. подробнее