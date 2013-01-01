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Праздники Украины 2016
17 января - День детей-изобретателей
18 января - Крещенский сочельник
19 января - Крещение Господне
21 января - Международный день объятий
22 января - День Соборности Украины
25 января - День студентов (Татьянин день)
26 января - День работника контрольно-ревизионной службы Украины
26 января - Международный день таможенника
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста
28 января - День открытия Антарктиды
28 января - Международный день защиты персональных данных
28 января - Государственный флаг Украины
29 января - День памяти Героев Крут
30 января - Всемирный день помощи больным проказой
30 января - День специалиста военно-социального управления Вооруженных Сил Украины
31 января - Всемирный день ювелира
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800
ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
Когда и в какое время жители г. Павлограда смогут освятить воду
В праздник Крещения Господня православные храмы всегда переполнены людьми, которые приходят освятить воду. Мы узнали, когда и в какое время в этом году горожане смогут освятить воду.
В Крещенский сочельник (18 января, среда):
Утреннее богослужение в павлоградском Кафедральном соборе и в других храмах города начнется в 07.30. После окончания утренней службы, примерно с 10.00 до 15.00 на церковных подворьях будет совершаться Великое освящение воды. подробнее
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