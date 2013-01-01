Главное меню Главная Свяжитесь с нами О газете Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Sitemap Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2016 17 января - День детей-изобретателей

18 января - Крещенский сочельник

19 января - Крещение Господне

21 января - Международный день объятий

22 января - День Соборности Украины

25 января - День студентов (Татьянин день)

26 января - День работника контрольно-ревизионной службы Украины

26 января - Международный день таможенника

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста

28 января - День открытия Антарктиды

28 января - Международный день защиты персональных данных

28 января - Государственный флаг Украины

29 января - День памяти Героев Крут

30 января - Всемирный день помощи больным проказой

30 января - День специалиста военно-социального управления Вооруженных Сил Украины

31 января - Всемирный день ювелира Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Когда и в какое время жители г. Павлограда смогут освятить воду

В праздник Крещения Господня православные храмы всегда переполнены людьми, которые приходят освятить воду. Мы узнали, когда и в какое время в этом году горожане смогут освятить воду.



В Крещенский сочельник (18 января, среда):



Утреннее богослужение в павлоградском Кафедральном соборе и в других храмах города начнется в 07.30. После окончания утренней службы, примерно с 10.00 до 15.00 на церковных подворьях будет совершаться Великое освящение воды. В праздник Крещения Господня православные храмы всегда переполнены людьми, которые приходят освятить воду. Мы узнали, когда и в какое время в этом году горожане смогут освятить воду.в павлоградском Кафедральном соборе и в других храмах городаПосле окончания утренней службы, примернона церковных подворьях будет совершаться Великое освящение воды. подробнее