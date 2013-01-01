Главное меню Главная Свяжитесь с нами О газете Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Sitemap Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2016 6 января - Рождественский сочельник

7 января - Рождество Христово

8 января - Собор Пресвятой Богородицы

8 января - День метро

11 января - Всемирный день «спасибо»

13 января - Старый Новый год

17 января - День детей-изобретателей

18 января - Крещенский сочельник

19 января - Крещение Господне Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ! СЛАВІМО ЙОГО!

Сердечно вітаю з Великим та всерадісним святом Різдва Господа нашого Ісуса Христа - явлінням Бога у плоті, а також з наступаючим Новим 2017 роком милості Божої і Святим Богоявленням Хрещенням Господнім!



Молитовно бажаю Вам у Новому Літі міцного здоров'я, благословенних успіхів, миру і благоденства і великої ласки Божої, а в пресвітлі дні Різдвяних свят повноти радості, втіхи і щедрого благословення від Богомладенця Христа, нашого Спасителя і Господа!



З любов’ю у Христі,

Іриней, Сердечно вітаю з Великим та всерадісним святом Різдва Господа нашого Ісуса Христа - явлінням Бога у плоті, а також з наступаючим Новим 2017 роком милості Божої і Святим Богоявленням Хрещенням Господнім!Молитовно бажаю Вам у Новому Літі міцного здоров'я, благословенних успіхів, миру і благоденства і великої ласки Божої, а в пресвітлі дні Різдвяних свят повноти радості, втіхи і щедрого благословення від Богомладенця Христа, нашого Спасителя і Господа!З любов’ю у Христі,Іриней, подробнее