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Праздники Украины 2016
6 января - Рождественский сочельник
7 января - Рождество Христово
8 января - Собор Пресвятой Богородицы
8 января - День метро
11 января - Всемирный день «спасибо»
13 января - Старый Новый год
17 января - День детей-изобретателей
18 января - Крещенский сочельник
19 января - Крещение Господне
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800
ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ! СЛАВІМО ЙОГО!
Сердечно вітаю з Великим та всерадісним святом Різдва Господа нашого Ісуса Христа - явлінням Бога у плоті, а також з наступаючим Новим 2017 роком милості Божої і Святим Богоявленням Хрещенням Господнім!
Молитовно бажаю Вам у Новому Літі міцного здоров'я, благословенних успіхів, миру і благоденства і великої ласки Божої, а в пресвітлі дні Різдвяних свят повноти радості, втіхи і щедрого благословення від Богомладенця Христа, нашого Спасителя і Господа!
З любов’ю у Христі,
Іриней, подробнее
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