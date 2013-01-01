Главное меню Главная Свяжитесь с нами О газете Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Sitemap Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2016 6 января - Рождественский сочельник

7 января - Рождество Христово

8 января - Собор Пресвятой Богородицы

8 января - День метро

11 января - Всемирный день «спасибо»

13 января - Старый Новый год

17 января - День детей-изобретателей

18 января - Крещенский сочельник

19 января - Крещение Господне Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

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Швидка допомога: 103

Рождество Христово: что нельзя делать в светлый праздник

Новый год уже наступил, а это значит, что через несколько дней начнется празднование Рождества Христова. Однако еще длится Рождественский пост с 28 ноября по 6 января.

Что нельзя делать на Рождество Христово?



Пост помогает христианам к празднику очиститься душой и телом. В это время запрещено употреблять в пищу мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр, а некоторые дни - рыбу, вино и растительное масло.



Как не удивительно, но для Рождества елка имеет даже большее значение, чем для Нового года. Это дерево олицетворяет вечную жизнь, и на его верхушке должна быть только звезда - символ звезды Вифлеема, возвестившей о рождении Иисуса. Новый год уже наступил, а это значит, что через несколько дней начнется празднование Рождества Христова. Однако еще длится Рождественский пост с 28 ноября по 6 января.Что нельзя делать на Рождество Христово?Пост помогает христианам к празднику очиститься душой и телом. В это время запрещено употреблять в пищу мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр, а некоторые дни - рыбу, вино и растительное масло.Как не удивительно, но для Рождества елка имеет даже большее значение, чем для Нового года. Это дерево олицетворяет вечную жизнь, и на его верхушке должна быть только звезда - символ звезды Вифлеема, возвестившей о рождении Иисуса. подробнее