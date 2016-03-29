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7 января - Рождество Христово

8 января - Собор Пресвятой Богородицы

8 января - День метро

11 января - Всемирный день «спасибо»

13 января - Старый Новый год

17 января - День детей-изобретателей

18 января - Крещенский сочельник

19 января - Крещение Господне Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

ПФУ повідомляє

Про необхідність підтвердження первинними документами відомостей про заробітну плату, які надаються громадянами для призначення (перерахунку) пенсій



На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 07.12.2016 року в порядку здійснення контрольної функції було розглянуто питання про практику застосування та стан виконання Закону України „Про внесення змін до статті 40 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо порядку визначення заробітної плати для обчислення пенсії” № 1043-VIII від 29.03.2016 року.



З урахуванням внесених змін для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв. Про необхідність підтвердження первинними документами відомостей про заробітну плату, які надаються громадянами для призначення (перерахунку) пенсійНа засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 07.12.2016 року в порядку здійснення контрольної функції було розглянуто питання про практику застосування та стан виконання Закону України „Про внесення змін до статті 40 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо порядку визначення заробітної плати для обчислення пенсії” № 1043-VIII від 29.03.2016 року.З урахуванням внесених змін для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв. подробнее