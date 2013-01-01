Главное меню Главная Свяжитесь с нами О газете Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Sitemap Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2016 28 декабря - День календаря

28 декабря - Годовщина первого в мире киносеанса

29 декабря - День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины

1 января - Новый год!

1 января - Всемирный день мира

2 января - День узника

6 января - Рождественский сочельник

7 января - Рождество Христово

8 января - Собор Пресвятой Богородицы

8 января - День метро

11 января - Всемирный день «спасибо»

13 января - Старый Новый год

17 января - День детей-изобретателей

18 января - Крещенский сочельник

19 января - Крещение Господне Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

З НОВИМ РОКОМ!

Шановні павлоградці!



Прийміть найщиріші поздоровлення з Новим 2017 роком та Різдвом Христовим!



Ці світлі та радісні свята об’єднують людей, тому що кожний з нас згадує про минуле, думає про майбутнє та сподівається на краще.



Оцінюючи події минулого року, ми думаємо перш за все про своїх близьких, про сім’ю, дітей, про те, як самі прожили минулий рік. А з життя кожного павлоградця складається доля рідного міста. Шановні павлоградці!Прийміть найщиріші поздоровлення з Новим 2017 роком та Різдвом Христовим!Ці світлі та радісні свята об’єднують людей, тому що кожний з нас згадує про минуле, думає про майбутнє та сподівається на краще.Оцінюючи події минулого року, ми думаємо перш за все про своїх близьких, про сім’ю, дітей, про те, як самі прожили минулий рік. А з життя кожного павлоградця складається доля рідного міста. подробнее