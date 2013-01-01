Реклама
Курсы валют
Праздники Украины 2016
28 декабря - День календаря
28 декабря - Годовщина первого в мире киносеанса
29 декабря - День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины
1 января - Новый год!
1 января - Всемирный день мира
2 января - День узника
6 января - Рождественский сочельник
7 января - Рождество Христово
8 января - Собор Пресвятой Богородицы
8 января - День метро
11 января - Всемирный день «спасибо»
13 января - Старый Новый год
17 января - День детей-изобретателей
18 января - Крещенский сочельник
19 января - Крещение Господне
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800
ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
До уваги пенсіонерів!
Особливості виплати пенсій за січень 2017 року
З метою забезпечення своєчасної виплати пенсій з урахуванням святкових та вихідних днів у січні 2017 року 21 грудня Урядом прийнято рішення, яким встановлено, що частково пенсію за січень 2017 року буде виплачено у грудні 2016 року.
Пенсіонерам, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати пенсії з 4 по 15 січня 2017 р. включно, пенсія на їх банківський рахунок буде зарахована у період з 27 по 29 грудня.
Пенсіонерам, які отримують пенсію через поштові відділення і мають дату виплати пенсії з 4 по 10 січня 2017 р. включно, пенсія буде виплачуватися починаючи з 27 грудня. подробнее
Добро пожаловать,
Внимание!
Редакция не несет ответственности за информацию, размещенную в блогах и в комментариях посетителей сайта. Комментарии не должны нарушать законодательство Украины и общепринятые морали.
Голосование
© 2001-2013 ЗАО Павлоградская газета Новости Павлограда «Спутник телезрителя»
При использовании любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на www.sputniktv.dp.ua обязательна. Разработка сайта — Триль Александр