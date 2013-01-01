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Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800
ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
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Урочисте відкриття проекту «Будинок майбутнього» в м. Павлоград
Національна комісія визначила п'ять найкращих проектів з 210 проектів-переможців «Місто своїми руками». Один з них - проект «Будинок майбутнього», який отримав сертифікат на 10 000 грн.
22 грудня 2016 року м. Павлоград відбулося урочисте відкриття проекту «Будинок майбутнього» за адресою вул. Комарова 3а, конкурсу міні-грантів «Місто своїми руками».
На відкритті були присутні міський голова Вершина А.О., Гриб В.О. - керівник департаменту з питань сталого розвитку ДТЕК Енерго, регіональний представник ДТЕК по соціальному розвитку Коновалова О.О., керівник «Агенції економічного розвитку м. Павлоград» Мироненко О.В. подробнее
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