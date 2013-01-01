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Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

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У школі №6 відремонтовано спортивний зал

23 грудня у Павлоградській загальноосвітній школі №6 відбулося урочисте відкриття відремонтованої спортивної зали. Це свято, як справжній день народження, на який, зазвичай, запрошують гостей.



Педагогічний колектив та учні школи радо зустріли міського голову Вершину А.О., його заступника Шуліку О.О., начальника відділу освіти Дем’яненко І.В., депутатів та членів піклувальної ради школи Приходька Д.М., Кириченка С.М., директора фірми «Гема» Нікішина Г.М., завдяки яким здійснилася мрія учнів та вчителів нашої школи.



З вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Вершина А.О., який подарував школі спортінвентар. Йому було надано почесне право розпочати гру в баскетбол. 23 грудня у Павлоградській загальноосвітній школі №6 відбулося урочисте відкриття відремонтованої спортивної зали. Це свято, як справжній день народження, на який, зазвичай, запрошують гостей.Педагогічний колектив та учні школи радо зустріли міського голову Вершину А.О., його заступника Шуліку О.О., начальника відділу освіти Дем’яненко І.В., депутатів та членів піклувальної ради школи Приходька Д.М., Кириченка С.М., директора фірми «Гема» Нікішина Г.М., завдяки яким здійснилася мрія учнів та вчителів нашої школи.З вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Вершина А.О., який подарував школі спортінвентар. Йому було надано почесне право розпочати гру в баскетбол. подробнее