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28 декабря - Годовщина первого в мире киносеанса

29 декабря - День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины

1 января - Новый год!

1 января - Всемирный день мира

2 января - День узника

6 января - Рождественский сочельник

7 января - Рождество Христово

8 января - Собор Пресвятой Богородицы

8 января - День метро

11 января - Всемирный день «спасибо»

13 января - Старый Новый год

17 января - День детей-изобретателей

18 января - Крещенский сочельник

19 января - Крещение Господне Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Слова вдячності від жителів міста Павлоград!

До виконавчого комітету надійшов лист на ім’я міського голови А.О. Вершини від мешканки нашого міста Греченкової Л.В. наступного змісту:



«Немає нічого ціннішого, ніж життя людини. Але слова пусті, якщо вони не підтверджені певними діями.



Наразі зима. Але життя триває і ми кожного дня спішимо на роботу – хто міським транспортом, хто власним. Рухаючись вулицями міста спостерігаєш техніку з проблисковими маячками, людей у одязі з відмінними знаками та знаряддям праці… Це наші комунальні працівники. Зранку і до пізнього вечора, у дощову та морозну погоду вони виконують свою роботу: розчищають та посипають тротуари та автодороги міста, щоб абсолютно кожний почувався впевненіше поспішаючи чи то до роботи, чи то додому. І добре, коли ідеш або їдеш вулицями міста і не хвилюєшся за свою небезпеку руху. Звісно, що береженого Бог береже. Але турбота - це великий прояв поваги та відповідальності. Саме це ми повинні виховувати в кожному та цінувати один в одному. До виконавчого комітету надійшов лист на ім’я міського голови А.О. Вершини від мешканки нашого міста Греченкової Л.В. наступного змісту:«Немає нічого ціннішого, ніж життя людини. Але слова пусті, якщо вони не підтверджені певними діями.Наразі зима. Але життя триває і ми кожного дня спішимо на роботу – хто міським транспортом, хто власним. Рухаючись вулицями міста спостерігаєш техніку з проблисковими маячками, людей у одязі з відмінними знаками та знаряддям праці… Це наші комунальні працівники. Зранку і до пізнього вечора, у дощову та морозну погоду вони виконують свою роботу: розчищають та посипають тротуари та автодороги міста, щоб абсолютно кожний почувався впевненіше поспішаючи чи то до роботи, чи то додому. І добре, коли ідеш або їдеш вулицями міста і не хвилюєшся за свою небезпеку руху. Звісно, що береженого Бог береже. Але турбота - це великий прояв поваги та відповідальності. Саме це ми повинні виховувати в кожному та цінувати один в одному. подробнее