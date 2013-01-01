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Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Результати перерахунку пенсій з 1 грудня 2016 року

Павлоградське об’єднане управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області повідомляє, що з 1 грудня 2016 року змінено розміри прожиткових мінімумів для основних соціальних і демографічних груп населення, зокрема для осіб, які втратили працездатність.



Для цієї категорії громадян прожитковий мінімум, який до 1 грудня складав 1130,00 грн., збільшено на 117,00 грн. та становить з 1 грудня 1247,00 грн.



Насамперед, з 1 грудня зросли розміри пенсій, котрі визначені на рівні мінімальної пенсії за віком для осіб, які мали повний страховий стаж, необхідний для призначення такої пенсії. Тривалість певного страхового стажу залежить від часу призначення пенсії, а саме:

- для осіб, що вийшли на пенсію до 01.10.2011 – 25 років (чоловіки) та 20 років (жінки);

- для осіб, що вийшли на пенсію, або пенсії яких перераховано з урахуванням стажу та заробітку, після 01.10.2011 – 35 років (чоловіки) та 30 років (жінки). Павлоградське об’єднане управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області повідомляє, що з 1 грудня 2016 року змінено розміри прожиткових мінімумів для основних соціальних і демографічних груп населення, зокрема для осіб, які втратили працездатність.Для цієї категорії громадян прожитковий мінімум, який до 1 грудня складав 1130,00 грн., збільшено на 117,00 грн. та становить з 1 грудня 1247,00 грн.Насамперед, з 1 грудня зросли розміри пенсій, котрі визначені на рівні мінімальної пенсії за віком для осіб, які мали повний страховий стаж, необхідний для призначення такої пенсії. Тривалість певного страхового стажу залежить від часу призначення пенсії, а саме:- для осіб, що вийшли на пенсію до 01.10.2011 – 25 років (чоловіки) та 20 років (жінки);- для осіб, що вийшли на пенсію, або пенсії яких перераховано з урахуванням стажу та заробітку, після 01.10.2011 – 35 років (чоловіки) та 30 років (жінки). подробнее