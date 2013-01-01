Главное меню Главная Свяжитесь с нами О газете Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Sitemap Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2016 19 декабря - День адвокатуры Украины

19 декабря - День Святого Николая

19 декабря - Международный день помощи бедным

20 декабря - Международный день солидарности людей

22 декабря - День энергетика

22 декабря - День работников дипломатической службы Украины

24 декабря - День работников архивных учреждений Украины

28 декабря - День календаря

28 декабря - Годовщина первого в мире киносеанса

29 декабря - День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

14 ГРУДНЯ – ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

Шановні ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції!



Жахливі події 1986 року і сьогодні озиваються пекучим болем і стражданням у багатьох родинах.



Чорнобиль продемонстрував всемогутність і водночас безсилля людини, ще раз доводячи, що можливості людського розуму безмежні, але за умови повної відповідальності за дії та вчинки.



У Чорнобилі тисячі людей, котрих залучили до подолання наслідків ядерного вибуху, вступили у смертельний двобій з незримим ворогом. Ліквідатори захищали не лише нашу рідну землю і народ України, а й усе людство. Вони з честю і гідністю виконали свій обов’язок. Шановні ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції!Жахливі події 1986 року і сьогодні озиваються пекучим болем і стражданням у багатьох родинах.Чорнобиль продемонстрував всемогутність і водночас безсилля людини, ще раз доводячи, що можливості людського розуму безмежні, але за умови повної відповідальності за дії та вчинки.У Чорнобилі тисячі людей, котрих залучили до подолання наслідків ядерного вибуху, вступили у смертельний двобій з незримим ворогом. Ліквідатори захищали не лише нашу рідну землю і народ України, а й усе людство. Вони з честю і гідністю виконали свій обов’язок. подробнее