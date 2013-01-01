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19 декабря - День адвокатуры Украины
19 декабря - День Святого Николая
19 декабря - Международный день помощи бедным
20 декабря - Международный день солидарности людей
22 декабря - День энергетика
22 декабря - День работников дипломатической службы Украины
24 декабря - День работников архивных учреждений Украины
28 декабря - День календаря
28 декабря - Годовщина первого в мире киносеанса
29 декабря - День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800
ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
14 ГРУДНЯ – ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС
Шановні ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції!
Жахливі події 1986 року і сьогодні озиваються пекучим болем і стражданням у багатьох родинах.
Чорнобиль продемонстрував всемогутність і водночас безсилля людини, ще раз доводячи, що можливості людського розуму безмежні, але за умови повної відповідальності за дії та вчинки.
У Чорнобилі тисячі людей, котрих залучили до подолання наслідків ядерного вибуху, вступили у смертельний двобій з незримим ворогом. Ліквідатори захищали не лише нашу рідну землю і народ України, а й усе людство. Вони з честю і гідністю виконали свій обов’язок. подробнее
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