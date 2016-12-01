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19 декабря - День Святого Николая

19 декабря - Международный день помощи бедным

20 декабря - Международный день солидарности людей

22 декабря - День энергетика

22 декабря - День работников дипломатической службы Украины

24 декабря - День работников архивных учреждений Украины

28 декабря - День календаря

28 декабря - Годовщина первого в мире киносеанса

29 декабря - День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Про проведення виплати пенсій

Станом на 01.12.2016 року на обліку в Павлоградському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області перебуває 47058 пенсіонерів по м. Павлоград та Павлоградському району, 3513 пенсіонерів по Юр”ївському району та 10688 пенсіонерів по м. Тернівка.



Через вкладні рахунки в банківських установах м. Павлограда та Павлоградського району одержує пенсію 34685 осіб, що становить 73,7 відсотка, м. Тернівка – 9870 осіб, що становить 92,30 відсотка, Юр”ївського району – 1689 осіб, що становить 48,33 відсотка.



Середній розмір пенсійної виплати у листопаді по м. Павлоград становить 2270,77 грн., по Павлоградському району – 2087,15 грн., по м. Тернівка – 2906,92 грн., по Юр”ївському району – 1603,24 грн. Станом на 01.12.2016 року на обліку в Павлоградському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області перебуває 47058 пенсіонерів по м. Павлоград та Павлоградському району, 3513 пенсіонерів по Юр”ївському району та 10688 пенсіонерів по м. Тернівка.Через вкладні рахунки в банківських установах м. Павлограда та Павлоградського району одержує пенсію 34685 осіб, що становить 73,7 відсотка, м. Тернівка – 9870 осіб, що становить 92,30 відсотка, Юр”ївського району – 1689 осіб, що становить 48,33 відсотка.Середній розмір пенсійної виплати у листопаді по м. Павлоград становить 2270,77 грн., по Павлоградському району – 2087,15 грн., по м. Тернівка – 2906,92 грн., по Юр”ївському району – 1603,24 грн. подробнее