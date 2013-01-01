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29 декабря - День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

10 сімей лікарів м.Павлограда отримали муніципальне житло

В рамках головного документу міста, а саме «Стратегії розвитку м.Павлоград на період до 2020 року», у листопаді 2016 року, міською владою був реалізований один із напрамків (проектів) - «Місто здоров'я».



Безумовно, виконання цієї програми, а також утримання основної муніципальної сфери міста - медицини, у першу чергу залежить від стану наповнення міського бюджету, але забезпечення лікувальних закладів професійними медичними кадрами є теж частиною вирішення поставлених перед містом завдань.



Протягом останніх 10-ти років дефіцит медичних кадрів, зокрема, лікарського персоналу, складав по деяким спеціальностям майже 40 відсотків. Не вистачало лікарів-терапевтів, лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики сімейної медицини, лікарів-реаніматологів та паталогоанатомів, лікарів-неонатологів тощо. В рамках головного документу міста, а саме «Стратегії розвитку м.Павлоград на період до 2020 року», у листопаді 2016 року, міською владою був реалізований один із напрамків (проектів) - «Місто здоров'я».Безумовно, виконання цієї програми, а також утримання основної муніципальної сфери міста - медицини, у першу чергу залежить від стану наповнення міського бюджету, але забезпечення лікувальних закладів професійними медичними кадрами є теж частиною вирішення поставлених перед містом завдань.Протягом останніх 10-ти років дефіцит медичних кадрів, зокрема, лікарського персоналу, складав по деяким спеціальностям майже 40 відсотків. Не вистачало лікарів-терапевтів, лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики сімейної медицини, лікарів-реаніматологів та паталогоанатомів, лікарів-неонатологів тощо. подробнее