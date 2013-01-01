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Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800
ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
Ковзанка в м. Павлограді розпочала свою роботу
9 грудня вже 6 рік поспіль традиційно в нашому місті було відкрито льодову ковзанку. Цього разу подія стала особливою оскільки змінилося її місце розташування і тепер ковзанка знаходиться біля ФСК ім. В.М. Шкуренко.
На урочистому заході були присутні міський голова А.О. Вершина, його заступник О.О. Шуліка, начальник відділу з питань сім’ї, молоді та спорту, місцеві дітлахи та журналісти регіональних ЗМІ. Анатолій Олексійович вітав присутніх, дякував усім, хто приймав участь у монтажних роботах по встановленню ковзанки.
Право першому вийти на лід було надано Анатолію Олексійовичу та Олені Олександрівні разом зі збірною командою хокейного клубу «Павлоград». подробнее
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