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Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800
ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
В Павлоград прибывают мощи Пантелеимона Целителя
В среду, 14 декабря, в 8.40 в павлоградский кафедральный собор прибудет великая христианская святыня – ковчег с частицей честной главы великомученика и целителя Пантелеимона (из Афонского подворья Киева). Этот святой помогает людям, которые болеют, готовятся к операции, а также тем, кто просит здоровья своим близким. К великомученику и целителю Пантелеимону также обращаются за молитвенной помощью медицинские работники.
Святыня пробудет в Павлограде три дня - с 14 по 16 декабря включительно. В соборе доступ к ней будет открыт с 7.00 до 17.00 часов.
Ковчег с частицей мощей Пантелеимона Целителя прибыл в Днепропетровскую епархию 4 декабря и будет находиться здесь в течение двух недель. На протяжении этого периода его перевезут для поклонения поочередно в три кафедральных собора Днепропетровской епархии.
С 4 по 10 декабря святыня будет находиться в Свято-Троицком Кафедральном соборе г. Днепра. С 11 по 13 декабря - в Свято-Троицком Кафедральном соборе г. Новомосковска. подробнее
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