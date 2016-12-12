Главное меню Главная Свяжитесь с нами О газете Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Sitemap Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2016 19 декабря - День адвокатуры Украины

19 декабря - День Святого Николая

19 декабря - Международный день помощи бедным

20 декабря - Международный день солидарности людей

22 декабря - День энергетика

22 декабря - День работников дипломатической службы Украины

24 декабря - День работников архивных учреждений Украины

28 декабря - День календаря

28 декабря - Годовщина первого в мире киносеанса

29 декабря - День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба: 20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»: 6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»: 6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»: 6-45-54 - цілодобово; 4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр 0 800 506 800

ДТЕК «Дніпрообленерго»: 0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Запрошуємо на КОНФЕРЕНЦІЮ!

Шановні підприємці та керівники підприємств м. Павлоград!



16 грудня 2016 року о 10.00 год. за адресою: м.Павлоград, вул. Миру, 70 (кафе «Норма») відбудеться міська конференція «Відкрита влада - крок назустріч бізнесу» з розгляду проблемних питань та перспективи розвитку підприємництва в місті. Бажаючих прийняти участь у конференції, просимо зареєструватись до 12.12.2016 року включно. Шановні підприємці та керівники підприємств м. Павлоград!16 грудня 2016 року о 10.00 год. за адресою: м.Павлоград, вул. Миру, 70 (кафе «Норма») відбудеться міська конференція «Відкрита влада - крок назустріч бізнесу» з розгляду проблемних питань та перспективи розвитку підприємництва в місті. Бажаючих прийняти участь у конференції, просимо зареєструватись до 12.12.2016 року включно. подробнее